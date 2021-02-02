الصفدي يبحث مع نظيره البحريني تعزيز التعاون بين المملكتين

عمان- الغد- بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في اتصال هاتفي مساء أمس سبل تعزيز التعاون بين المملكتين الشقيقتين في مختلف المجالات.

وأكد الوزيران استمرار العمل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يعكس متانة العلاقات الأخوية الاستراتيجية بين المملكتين الشقيقتين تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

واستعرض الصفدي والزياني التطورات في المنطقة والجهود المبذولة لتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المشتركة وخدمة المصالح والقضايا العربية.

وأكدا استمرار التشاور والتنسيق إزاء هذه التطورات وفي جهود حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الشامل في المنطقة.