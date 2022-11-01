الصفدي يبحث مع نظيره البرازيلي تنمية العلاقات الثنائية

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية البرازيلي كارلوس فرانسا، تطوير علاقات الصداقة بين البلدين وتنمية العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية، خصوصا ما يتعلق بصادرات الأردن من الأسمدة للبرازيل، إضافة إلى التعاون في المنظمات الدولية متعددة الأطراف.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي من نظيره البرازيلي مساء أمس.

ووصل التبادل التجاري بين البلدين في عام 2021 أعلى مستوياته؛ إذ بلغ أكثر من 424 مليون دولار، وارتفع في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام إلى حوالي 460 مليون دولار، حيث كان لصادرات الأردن من الأسمدة الحصة الأكبر في حجم التبادل.

وأكد الوزيران الاهتمام المشترك بتطوير التعاون واستمرار التنسيق في جهود مكافحة الإرهاب في إطار مبادرة اجتماعات العقبة.