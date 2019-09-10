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الصفدي يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون والأوضاع الاقليمية في المنطقة

منذ ساعتين
الصفدي يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون والأوضاع الاقليمية

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القاهرة- أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، أن البلدين يسيران على طريق واضحة في تعزيز شراكاتها التي انطلقت على أرض صلبة من الإرادة في تكريس الشراكة الاقتصادية والتنموية والتنسيق السياسي بتوجيه ومتابعة مباشرين من قيادتي البلدين الشقيقين.
وبحث الوزيران خلال لقائهما في القاهرة يوم الثلاثاء، على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب التطورات الاقليمية وسبل التعامل معها بما يخدم المصالح العربية.
وشدد الصفدي والحكيم -رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري- على ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة القضايا والتحديات التي تواجه الامة، وتهدد الامن والاستقرار في الاقليم.
وهنأ الصفدي الحكيم على توليه رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

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