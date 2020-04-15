الصفدي يبحث مع نظيريه الإماراتي والمغربي التعاون والتنسيق لمواجهة كورونا

عمان – أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالاً هاتفياً مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بحثا خلاله التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مواجهة جائحة كورونا وانعكاساتها.

وأكد الوزيران التضامن المطلق بين المملكة ودولة الإمارات في مواجهة الجائحة واستمرار التعاون في التصدي لها ومعالجة تبعاتها. وعرض الصفدي والشيخ عبدالله للتطورات الإقليمية في سياق التنسيق المستمر الذي كرسته قيادتا البلدين الشقيقين نهجاً مؤسساتياً في علاقاتهما الاستراتيجية خدمة للمصالح المشتركة وبما يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنطقة. وبحث الصفدي تنسيق الجهود في مواجهة الجائحة مع وزير خارجية المملكة المغربية الشقيقة ناصر بوريطة. وأكد الوزيران التعاون الكامل والتنسيق المنهجي تنفيذاً لتوجيهات قيادتي المملكتين الشقيقتين اللتين تشهد علاقاتهما الأخوية تطوراً مستداماً وتعاوناً متناميا في جميع المجالات. وبحث الصفدي وبوريطة المستجدات في المنطقة والعمل المشترك لحل الأزمات الإقليمية وخدمة المصالح المشتركة والقضايا العربية.

–(بترا)