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“الصفدي” يترأس وفد الأردن بقمة حركة عدم الانحياز في باكو

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي-(أرشيفية)
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي-(أرشيفية)

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عمان-الغد– مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، يترأس وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، وفد المملكة للقمة الـ18 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز، التي تستضيفها العاصمة الأذرية، باكو، خلال الفترة 25-26 مِّن الشهر الحالي.

وتنعقد قمة الحركة هذا العام تحت عنوان (التمسك بمبادئ باندونغ لضمان استجابة منسقة لتحديات العالم المعاصر)، وستتبنى القمة 3 وثائق هي البيان الختامي، وإعلان باكو، وإعلان حول فلسطين.

ويعتبر الاردن عضو مؤسس في الحركة التي إستلهمت مبادئها من مؤتمر باندونغ عام 1955، والذي كانت المملكة من بين الـ29 دولة المشاركة فيه والتي صاغت المبادئ العامة للحركة. هذا وتضم الحركة في عضويتها 120دولة، إضافة إلى17دولة مراقبة و10 منظمات إقليمية ودولية مراقبه، لتشكل بذلك منتدى دوليا هاما.

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