الصفدي يتسلم تقرير حالة حقوق الإنسان في المملكة 2021

أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن المجلس ينظر بأهمية كبيرة إلى حالة حقوق الإنسان والحريات العامة على النحو الذي يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يحفظ حقوق الإنسان وسيادة القانون ويرسخ من مبادئ العدل والمساواة، وهي قيم ومبادئ يوجه إليها دوماً جلالة الملك عبد الله الثاني.

وجاء حديث الصفدي لدى تسلمه اليوم الخميس في مكتبه بدار المجلس، نسخة من التقرير السنوي الثامن عشر لحالة حقوق الإنسان في المملكة للعام 2021 من قبل رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، وعضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان النائب الدكتور خير أبو صعيليك، وميسرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبو دلبوح، ونائب رئيس مجلس الأمناء خلدون النسور.

وعبر رئيس مجلس النواب عن تقديره لدور المركز وجهوده في تقييم الحالة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن مجلس النواب وعبر لجانه المختصة سيقوم بدراسة التوصيات ومتابعة الملاحظات الواردة في التقرير امتثالا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص.

من جهتها، أعربت الحاج حسن خلال اللقاء عن تقدير المركز للدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به مجلس النواب على النحو الكفيل بتحديث المنظومة التشريعية وتعزيز حقوق الإنسان وتكريس سيادة القانون، وبما يترجم تطلعات جلالة الملك نحو المزيد من الإصلاحات الشاملة.

وأضافت الحاج حسن أن المركز يعتز بالتعاون القائم مع مجلس الأمة، ويتطلع إلى المزيد من العمل المشترك في مجالات حقوق الإنسان.