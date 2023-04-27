الصفدي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البرتغالي

تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية.

وأكد الوزيران الأهمية التي يوليها البلدان لعلاقات الصداقة بينهما، والمضي في العمل على تطويرها في المجالات الاقتصادية والدفاعية والسياحية والثقافية. كما أكدا استمرار التعاون والتنسيق في إطار علاقات المملكة مع الاتحاد الأوروبي.

كما بحث الوزيران تطورات الأزمة السودانية وعملية إجلاء رعايا الدول الثالثة منها، وأكدا على أهمية توصل فرقاء النزاع في السودان لوقف لإطلاق النار وحل الأزمة عن طريق الحوار حماية للسودان والشعب السوداني.