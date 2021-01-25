اتفاق أردني أوكراني على تحديد قطاعات التعاون في المجالات الثنائية

عمان – بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا، سبل تعزيز التعاون الثنائي خصوصًا في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية.

وعرض الوزيران للتحديات والتبعات الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا، وضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهتها.

وأتفق الوزيران على خطوات عملية لتحديد قطاعات التعاون في المجالات الثنائية ما يتيح تعاونا اقتصاديا وتجاريا أوسع، وكذلك استمرار التشاور والتنسيق واللقاء في أقرب فرصة لمتابعة جهود تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والمستجدات الإقليمية.

وثمن الصفدي موقف أوكرانيا الداعم لحل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في المنطقة. -(بترا)