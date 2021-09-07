الصفدي يثمّن موقف الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين

عمّان- الغد – التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، بسفراء دول الاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثة الاتحاد المعتمدين لدى المملكة في اجتماع بحث تعزيز أُطر التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وآخر المستجدات المُرتبطة بالقضية الفلسطينية والتطورات الإقليمية والدولية.

وأشار الصفدي إلى متانة وعمق الشراكة الاستراتيجية الأردنية-الأوروبية، وضرورة استمرار تعزيزها في كافة المجالات.

وتناول الصفدي مخرجات لقاءات جلالة الملك عبدالله الثاني في الفترة الأخيرة بدءاً بالزيارة الهامة والناجحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، والقمة الثلاثية الأردنية-المصرية-العراقية في بغداد، والقمة الأردنية-المصرية-الفلسطينية في القاهرة.

واستعرض الصفدي المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والجهود المستهدفة إيجاد أفق سياسي حقيقي يتيح العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. مُؤكداً على ضرورة استمرار تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة اللاجئين (الأونروا)، وفي هذا السياق شدّد على أهمية انعقاد المؤتمر الدولي لدعم الأونروا خلال شهر تشرين الثاني القادم.

كما وثمّن الصفدي موقف الاتحاد الأوروبي المتمسك بحل الدولتين، ودعمه للجهود الدولية للتوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وشكر الاتحاد ودوله على دعمهم المستمر للأونروا ضماناً لاستمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

وأكدّ الصفدي أهمية الحفاظ على التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف كافة النشاطات الاستيطانية، ومُصادرة الأراضي، واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها وخصوصاً المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القُدسي الشريف. وضرورة العمل مع كافة الشركاء للعودة الى مفاوضات جادة تُفضي إلى حل الدولتين.

كما تطرق الصفدي إلى الأزمة السورية وضرورة إيجاد حل سياسي لها، وشدّد على أهمية تعزيز ودعم استقرار العراق، وضرورة تضافر الجهود للحفاظ على أمن واستقرار لبنان ودعم بنيته التحتية، مُشيراً إلى الجهود الأردنية الأخيرة في تقديم الدعم للأشقاء في لبنان.

ومن جانبها، أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي وعدد من سفراء دول الاتحاد على أهمية الشراكة ما بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ودورها الهام في المنطقة، وضرورة استمرار العمل لتعزيز العلاقات في كافة المجالات والأصعدة .