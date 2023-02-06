الصفدي يعزي نظيريه التركي والسوري بضحايا الزلزال

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، اتصالين هاتفيين مع نظيريه التركي مولود جاويش أوغلو، والسوري فيصل المقداد، قدم خلالهما تعازي المملكة بضحايا الزلزال المفجع الذي ضرب مناطق متعددة جنوبي تركيا وشمالي سوريا في البلدين الشقيقين.

وأكد الصفدي تضامن المملكة المطلق مع الأشقاء في مواجهة تبعات الزلزال الأليم، داعياً الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

وأبلغ الصفدي نظيريه السوري والتركي أنه بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، سيرسل الأردن مساعدات فورية للأشقاء للمساعدة في جهود الإغاثة والإنقاذ. -(بترا)