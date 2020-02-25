الصفدي يجري مباحثات مع نظيره الألماني في برلين

برلين- أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم تصميم البلدين زيادة التعاون والتنسيق لترجمة الشراكة المتنامية التي تربط البلدين برامج تعاون أوسع في جميع المجالات.

وأجرى الصفدي وهاس محادثات موسعة استعرضت آفاق توسعة التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والدفاعية وبحثت أيضا المستجدات في المنطقة، وخصوصاً التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وثمن الصفدي خلال لقاءهما قبيل انطلاق الاجتماع الثاني لمبادرة ستوكهولم حول عدم التسلح النووي ومعاهدة عدم الانتشار الدعم الذي تقدمه ألمانيا للمملكة لمواجهة التحديات الاقتصادية ورفد المسيرة التنموية، اذ تشكل ألمانيا ثاني أكبر داعم اقتصادي وتجاوزت المساعدات الاقتصادية التي قدمتها للأردن العام الماضي ٨٠٠ مليون يورو.

كما شكر الصفدي ألمانيا على دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وعلى الدور الكبير الذي تقوم به لمساعدة الأردن في مواجهة أعباء اللجوء السوري.

واتفق الوزيران على تعزيز التعاون في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب وعلى زيادة التعاون الدفاعي والتنسيق الأمني لمواجهته.

وأكد الوزير الألماني أهمية جهود المملكة ودورها في تجاوز التحديات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد الصفدي أهمية العمل المشترك في إيجاد أفق حقيقي لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وفق الشرعية الدولية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وشدد على أهمية الدور الأوروبي في الجهود التي يجب أن تنطلق بفاعلية لإعادة اطلاق مفاوضات جادة تضع المنطقة على طريق واضح لتحقيق السلام العادل الذي يشكل خياراً استراتيجياً أردنياً وعربياً وضرورة لتكريس الأمن والسلم الدوليين.

كما استعرض الصفدي وماس التطورات في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية والمستجدات المرتبطة بالأزمة السورية.

وأكد وزير الخارجية دعم الأردن لمخرجات مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية وتثمين الأردن للجهود الألمانية لإنهائها عبر حل سياسي يحمي ليبيا من الإنزلاق بشكل أكبر في الصراع والفوضى ويحول دون تمترس الإرهاب فيها.

كما أجرى الصفدي على هامش المؤتمر محادثات مع نظيرته السويدية آن ليند بحثت خطوات زيادة التعاون الثنائي واستعرض الصفدي الجهود المشتركة للبلدين لحشد الدعم المالي للأونروا. واتفق الوزيران على برنامج العمل الذي ستطلقه المملكتان بالتعاون مع الشركاء في المجتمع الدولي لضمان توفر المخصصات المالية التي تحتاجها الوكالة لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.

وثمن وزير الخارجية الدور المتميز الذي تقوم به السويد لدعم الوكالة وشدد على أهمية الشراكة الأردنية السويدية في هذا العمل الضروري لحماية الوكالة ودورها واستمرار تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.

واتفق الوزيران أيضاً على استمرار العمل على زيادة التعاون في جميع المجالات للبناء على ما يجمعها من علاقات استراتيجية راسخة.

وكانت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وجمهورية كوريا والمستجدات الإقليمية محور لقاء وزير الخارجية مع نظيرته الكورية الجنوبية كانغ كيونغ-وا.

واتفق الوزيران على بدء العمل للتحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة لتفعيل التعاون الاقتصادي وزيادة التنسيق، وأكدا اهتمام البلدين بتوسعة برامج التعاون في جميع المجالات.

إلى ذلك، شارك وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري الثاني لمبادرة ستوكهولم حول “عدم التسلح النووي ومعاهدة عدم الانتشار”، بحضور وزراء خارجية وممثلي ستة عشر دولة عضو في المبادرة.

وأكد الصفدي خلال الاجتماع موقف الأردن الداعم للجهود الدولية الحد من الانتشار النووي، وشدد على ضرورة استمرار العمل على ضمان إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وأشار إلى المؤتمر الأول حول إنشاء هذه المنطقة الذي ترأسته المملكة في الأمم المتحدة العام الماضي.

وهدف الإجتماع لمناقشة جهود الدول الأعضاء في البناء على مخرجات الاجتماع الوزاري الأول لمبادرة ستوكهولم الذي عقد في حزيران من العام الماضي في العاصمة السويدية ستوكهولم، وتحضيراً لمؤتمر “مراجعة معاهدة عدم الإنتشار” المزمع عقده في نيسان من العام الجاري.

وتضمن الإعلان الختامي الصادر عن اجتماع اليوم الترحيب بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى خارطة طريق تتضمن عدد من الخطوات المتدرجة المستهدفة دفع جهود عدم التسلح النووي.

وشكر الصفدي السويد على إطلاق المبادرة وألمانيا على استضافة مؤتمرها الثاني.