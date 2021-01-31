الصفدي يجري مباحثات مع نظيره التونسي

عمان- أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية في جمهورية تونس الشقيقة عثمان الجرندي اليوم محادثات عبر الهاتف بحثت تطوير العلاقات الأخوية والمستجدات الإقليمية.

وأكد الصفدي والجرندي حرص البلدين الشقيقين تعزيز التعاون في جميع المجالات والتحضيرات لانعقاد اللجنة العلية المشتركة لبحث آليات زيادة التعاون.

وبحث الوزيران التطورات المرتبطة بالقضايا العربية وأكدا أهمية تعزيز العمل العرب المشترك خدمة للقضايا والمصالح العربية.

وأكد الصفدي مواقف الاردن الثابتة في دعم أمن تونس واستقراره وعملية الانتقال الديمقراطي التي تعكس طموحات الشعب التونسي الشقيقة.

وثمن الجرندي مواقف المملكة ودورها وجهودها تعزيز الأمن والاستقرار والدفاع عن القضايا العربية.