الصفدي يجري مباحثات مع نظيره المصري

عمان-الغد- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مساء الأحد في القاهرة، نظيره وزير خارجية جمهورية مصر العربية ⁧‫سامح شكري‬⁩ وبحضور وزير المالية الدكتور محمد العسعس ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ومدير عام دائرة الجمارك جلال القضاة، وعن الجانب المصري وزراء المالية والنقل والتجارة والصناعة وعددٍ من كبار المسؤولين.

وبحث الاجتماع الموسع عدداً من مجالات التعاون الثنائي، وذلك متابعةً لمخرجات الدورة الثلاثين للجنة العليا الأردنية – المصرية المشتركة التي عُقدت في مطلع هذا العام تعزيزاً لعلاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.