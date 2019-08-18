الصفدي يدعو للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكاتها في القدس

عمان- الغد- دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فاعلة وسريعة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للمقدسات في القدس المحتلة والتي تشكل خرقا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يؤجج الصراع ويهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وحذر وزير الخارجية خلال لقاء عقده اليوم الأحد مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في المملكة لبحث التصعيد الإسرائيلي في القدس من التبعات الخطرة للانتهاكات الإسرائيلية وخطواتها الأحادية التي تستهدف الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات.

وشدد الصفدي أن على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأن تتوقف عن خرق التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال.

ووضع الصفدي السفراء بصورة الجهود التي تقوم بها المملكة لحماية المقدسات بمتابعة مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الذي يعتبر القدس ومقدساتها خطا أحمر وأن القدس مفتاح السلام الشامل والدائم.

وقال الصفدي: إن الإجراءات الإسرائيلية العبثية المدانة ضد المقدسات في القدس المحتلة استفزاز لمشاعر المسلمين والمسيحيين في العالمين العربي والإسلامي تتحمل إسرائيل تبعاته.

وأكد الصفدي ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لحل الصراع وفق حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية سبيلا وحيدا لتحقيق السلام.

وثمن الصفدي موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لحل الدولتين وللقدس والمتمسك بالشرعية الدولية مرجعية وحاكما لجهود حل الصراع، وكذلك دعم دول الاتحاد الأوروبي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

وأكد وزير الخارجية اعتزاز المملكة بشراكتها الصلبة مع الاتحاد الأوروبي ودوله والتي تتبدى تعاونا اقتصاديا ودفاعيا وأمنيا وسياسيا وتنسيقا في جهود تحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد سفيرة الاتحاد الاوروبي وزملاؤها دعم حل الدولتين بصفته السبيل العملي الوحيد لحل الصراع وموقف الاتحاد الداعي لتطبيق الشرعية الدولية.

وثمنوا دور المملكة الأساس في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة مؤكدين الحرص عَلى تطوير العلاقات مع الأردن في جميع المجالات.