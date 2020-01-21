الصفدي يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي

عمان- استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي

وجرى خلال اللقاء بحث الخطوات التي يقوم بها البلدان الشقيقان لزيادة التعاون والتنسيق ترجمة للعلاقة الأخوية التاريخية التي تربطهما إضافة إلى المستجدات في المنطقة وسبل تخفيض ما شهدت من تصعيد.

وشدّد الصفدي على موقف المملكة الثابت في الوقوف إلى جانب العراق والحفاظ على سيادته واستقراره وتكريس النصر الكبير الذي حققه على العصابات الداعشية وإسناده في مسيرة إعادة البناء.

وأكد الحلبوسي تثمين المواقف الأردنية الثابتة التي يؤكدها جلالة الملك عبدالله الثاني في إسناد العراق، وشدّد على الحرص على تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.