الصفدي يستقبل رئيس مجلس النواب الكيني

عمان- الغد- استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم رئيس الجمعية الوطنية (مجلس النواب) الكينية جاستن موتوري الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد نيابي رفيع المستوى.

وأكد الصفدي وموتوري أهمية البناء على مخرجات اللقاءات التي عقدها جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس جمهورية كينيا، أوهورو كينياتا، وعلى استمرار العمل من أجل ترجمتها لتعزيز علاقات التعاون الثنائي، و زيادة التنسيق إزاء المستجدات الإقليمية والدولية، ولا سيما في ما يتعلق بجهود محاربة الإرهاب.

وشدد الصفدي حرص المملكة على بناء علاقات مع كينيا، وتعزيز آفاقها في مختلف المجالات، خصوصا السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعات الدوائية والسياحة العلاجية. وثمن الصفدي الدور الهام الذي تقوم به السلطتان التشريعيتان في البلدين لتعزيز التعاون وتفعيل التواصل ومأسسته من خلال لقاءات رئاستيهما وعبر لجان الصداقة البرلمانية.

وأثنى الصفدي و موتوري على المستوى المتميز الذي وصل إليه التعاون الدفاعي والأمني والتنسيق في محاربة الإرهاب. واشاد موتوري باجتماعات العقبة التي تشارك فيها بلاده والدور الهام الذي تؤديه هذه الاجتماعات في حشد جهود المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب وفي تكريس منهجية شمولية لمحاربة الإرهاب وعصاباته الظلاميه.

واشار الصفدي خلال اللقاء إلى ما تتمتع به المملكة من مزايا اقتصادية وموقع جغرافي يجعلها حلقة وصل بين المنطقة وقارة إفريقيا، وسبل تعزيز وتنشيط حركة التجارة والصادرات بين ميناء العقبة وميناء مومباسا في كينيا.

كما بحث الصفدي ورئيس الجمعية الوطنية الكينية خلال اللقاء، المستجدات الإقليمية بما فيها القضية الفلسطينية والتطورات في سوريا والحرب ضد الإرهاب.