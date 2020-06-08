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الصفدي يستقبل نظيره الألماني في عمان الأربعاء المقبل

منذ 51 دقيقة

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عمّان-الغد- يجري وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس محادثات في عمّان ستركز على التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وعدد من القضايا الثنائية والإقليمية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز أن الصفدي سيستقبل ماس في عمّان بعد غد الأربعاء.
وأكد الفايز أن ألمانيا شريك أساسي للمملكة حيث يرتبط البلدان بعلاقات استراتيجية تشهد تعاوناً مستمراً وتقوم بدور أساسي في جهود تجاوز الازمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.
وقال الفايز إن المملكة تثمن عالياً علاقاتها مع ألمانيا التي تشكل ثاني اكبر داعم اقتصادي للأردن وتثمن دورها الإقليمي.

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