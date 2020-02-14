الصفدي يشارك في أعمال مؤتمر ميونخ

ميونخ – يشارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن إلى جانب مسؤولين دوليين رفيعي المستوى للنقاش حول الأزمات الدولية الحالية والتحديات الأمنية المستقبلية والعمل على بناء السلام الدولي عبر الحوار.

يشارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين @AymanHsafadi في أعمال مؤتمر #ميونخ للأمن إلى جانب مسؤولين دوليين رفيعي المستوى للنقاش حول الأزمات الدولية الحالية والتحديات الأمنية المستقبلية والعمل على بناء السلام الدولي عبر الحوار.#الأردن #ميونخ#MSC2020 — وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) February 14, 2020