آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الصفدي يشارك في أعمال مؤتمر ميونخ

منذ 8 دقائق
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

ميونخ – يشارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن إلى جانب مسؤولين دوليين رفيعي المستوى للنقاش حول الأزمات الدولية الحالية والتحديات الأمنية المستقبلية والعمل على بناء السلام الدولي عبر الحوار.

مقالات ذات صلة

الشونة الجنوبية : الأرض تجود بخيراتها في مهرجان الخبيزة (صور وفيديو)

منذ ساعة واحدة

تراجع مبيعات الألبسة والأحذية إلى 70 بالمئة منذ بداية العام

منذ ساعتين

الأمن يضبط بطلي “الصراع على الصحراوي”- فيديو

منذ ساعتين

إسقاط مروحية جديدة للجيش السوري قرب حلب (فيديو)

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock