الصفدي يشارك في الدورة الثامنة لمؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط

شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، في افتتاح أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط، الذي افتتح أعماله رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، وتنظمه وزارة الخارجية الإيطالية بالتعاون مع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، بمشاركة ممثلي ٥٨ دولة.

وفي كلمة لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنتونيو تياني، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثامنة لمؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط، ثمن تياني الدور الذي يقوم به الأردن للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، والتزامه الكبير في استضافة اللاجئين.

وثمن تياني دور الأردن الرائد في جهود تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، والسعي نحو إعادة الأطراف إلى طاولة الحوار للوصول إلى مفاوضات جادة وفاعلة، ومؤكداً أهمية دور الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس.

وشارك الصفدي كمتحدث، إلى جانب كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنتونيو تياني، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري رمطان لعمامرة، ومساعد أمين عام جامعة الدول العربية السفير حسام زكي، وعضو اللجنة الرباعية للحوار الوطني التونسي وداد بوشماري، في الجلسة الحوارية الرئيسة لأعمال الدورة الثامنة لمؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط، تحت عنوان “إعادة تشكيل النظام الدولي ما بعد الأزمة الأوكرانية”.

ويذكر أن مؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط الذي انطلق في العام ٢٠١٥، ينعقد سنوياً لبحث القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تهم دول حوض البحر الأبيض المتوسط.