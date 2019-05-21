الصفدي يشدد على الحل السياسي للأزمة السورية

عمان – الغد- التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية جيير بيدرسون، وبحث معه التطورات في الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي ينهي الأزمة السورية وما تسببه من معاناة.

وأكد الصفدي خلال اللقاء على دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لحل الأزمة وفق حل يحفظ وحدة سورية وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها ويتيح ظروف العودة الطوعية للاجئين الذين يستضيف الأردن مليون وثلاثمائة ألف منهم إلى وطنهم بأسرع وقت ممكن.

وشدد على مركزية مسار جنيف في الجهود الدولية المستهدفة حل الأزمة وفق القرار ٢٢٥٤.

وشدد وزير الخارجية على حرص المملكة تعزيز الشراكة المثمرة مع الأمم المتحدة وتطوير التعاون معها لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة .

من جانبه أشاد بيدرسون بالتعاون بين المملكة والأمم المتحدة في جهود حل الأزمة السورية، وثمن الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به إزاء اللاجئين السوريين.