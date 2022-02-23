الصفدي يشدد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس

استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز.

وبحث الصفدي والمبعوث الأوروبي الجهود المبذولة لإعادة الزخم للعملية السلمية.

وأكّد الصفدي أن الأردن سيظل يعمل من أجل إيجاد الأفق السياسي الحقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل، مُشدداً بأن لا بديل لحل الدولتين الذي يُنهي الاحتلال، ويُجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وفقاً للقرارات الدولية والمرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية لتعيش بأمنٍ وسلام إلى جانب إسرائيل سبيلاً لتحقيق السلام العادل والشامل.

ووضع الصفدي كومبانز بصورة جهود المملكة واتصالاتها من أجل إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، مُؤكداً على الدور الرئيس للاتحاد الأوروبي في هذا الإطار وفي دعم الاقتصاد الفلسطيني.

واستعرض الصفدي والمبعوث الأوروبي، في هذا السياق، مخرجات اجتماع مجموعة ميونخ الذي استضافته جمهورية ألمانيا الاتحادية يوم السبت الماضي.

وأكّد الصفدي أن الحفاظ على التهدئة يتطلب التحرك فوراً وبفاعلية لإيجاد أفق سياسي حقيقي للتوصل لحل الدولتين، ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية التي تقوضه، وبما فيها الاستيطان ومُصادرة الأراضي الفلسطينية. وشدّد الصفدي على ضرورة احترام حقوق أهالي حيّ الشيخ جرّاح في بيوتهم.

كما شدد الصفدي على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وشدّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين على ضرورة استمرار الدعم المالي والسياسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، مُثمناً الدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للوكالة.

من جانبه ثمّن كوبمانز دور المملكة وجهودها من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل والحفاظ على التهدئة، مُشدداً على حرص الاتحاد الأوروبي الاستمرار في التعاون مع الأردن لإعادة الزخم للعملية السلمية والتقدم نحو تحقيق السلام العادل والشامل.