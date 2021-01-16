الصفدي يلتقي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج

الرياض- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.

وبحث الصفدي والحجرف خلال لقائهما في مقر أمانة المجلس في الرياض الاستعدادات لاجتماعات لجان الخبراء لتحديد أولويات التعاون تمهيدًا للقاء وزراء الخارجية في سياق الحوار الاستراتيجي الأردني الخليجي.

وأكد الصفدي والحجرف ضرورة تحديد أولويات واضحة لعمل فرق العمل ال ١٥ التي شكلتها المملكة والمجلس بهدف إتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل التعاون خطوات عملانية ملموسة.

كما أكدا الحرص المشترك على مأسسة التعاون بما ينعكس خيراً على الأردن ودول المجلس وبما يعكس متانة الروابط الوثيقة التي تجمعهم.

وهنأ الصفدي الحجرف على مخرجات قمة العُلا وما حققته من مصالحة ستسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة القضايا والمصالح العربية.

وأكد الحجرف حرص مجلس التعاون على تعميق الشراكة مع المملكة في مختلف المجالات.