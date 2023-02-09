الصفدي يلتقي اتصالا هاتفيا من نظيره الكازاخستاني

عمّان-الغد- تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية كازاخستان مختار تليوبيردي، بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين.

وبحث الوزيران آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والثقافية منها، وأكدا أهمية انعقاد الدورة الخامسة من اجتماعات اللجنة الأردنية الكازاخية المشتركة.

وأكد الصفدي وتليوبيردي على ضرورة استمرار العمل المشترك، ومواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في إطار المنظمات الدولية.

وأشاد الصفدي بالدور الهام الذي تقوم به كازاخستان في إطار مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA).

من جانبه أكد الوزير الكازاخي تليوبيردي على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين وبأن الأردن شريك مهم لكازاخستان في منطقة الشرق الأوسط.