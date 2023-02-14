الصفدي يلتقي المبعوث الأممي الخاص لسورية

عمان – التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، المبعوث الأممي الخاص لسورية غير بيدرسون، وبحث معه الأوضاع الإنسانية في سوريا والجهود الإغاثية لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب مناطق مختلفة فيها.

كما بحث الصفدي وبيدرسون، الذي وصل عمّان من دمشق، الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.