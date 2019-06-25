الصفدي يثمن موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لحل الدولتين

عمان– الغد– التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع المفوض الاوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان الذي يزور المملكة حاليا على رأس وفد اقتصادي يضم المؤسسات والهيئات المالية الدولية الرئيسية.

وأكد الصفدي ويوهانس خلال لقائهما مساء أمس على حرص الأردن والاتحاد الأوروبي تطوير شراكتهما وزيادة التعاون في جميع المجالات، وشددا على أهمية مخرجات مجلس الشراكة الذي انعقد الاسبوع الماضي في لوكسمبرغ في زيادة التعاون الاقتصادي والتنموي.

وأكد الصفدي أهمية دور الاتحاد الأوروبي في جهود تجاوز الأزمات الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وثمن موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لحل الدولتين سبيلا وحيدا لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل.

واستعرض الصفدي و يوهانس المستجدات الإقليمية، خصوصا تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية التي أكد الصفدي أن لا حل لها من دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشدد يوهانس على تثمين الاتحاد لشراكته مع المملكة وأكد أهمية دورها في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.