أخبار محليةالغد الاردني

الصفدي يثمن موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لحل الدولتين

منذ ساعتين
الصفدي
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمانالغد– التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع المفوض الاوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان الذي يزور المملكة حاليا على رأس وفد اقتصادي يضم المؤسسات والهيئات المالية الدولية الرئيسية.

وأكد الصفدي ويوهانس خلال لقائهما مساء أمس على حرص الأردن والاتحاد الأوروبي تطوير شراكتهما وزيادة التعاون في جميع المجالات، وشددا على أهمية مخرجات مجلس الشراكة الذي انعقد الاسبوع الماضي في لوكسمبرغ في زيادة التعاون الاقتصادي والتنموي.

وأكد الصفدي أهمية دور الاتحاد الأوروبي في جهود تجاوز الأزمات الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وثمن موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لحل الدولتين سبيلا وحيدا لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل.

واستعرض الصفدي و يوهانس المستجدات الإقليمية، خصوصا تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية التي أكد الصفدي أن لا حل لها من دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشدد يوهانس على تثمين الاتحاد لشراكته مع المملكة وأكد أهمية دورها في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

مقالات ذات صلة

ترفيع 5 حكام إداريين إلى رتبة محافظ (أسماء)

منذ دقيقتين

تسمية ممثلين لـ”مكافحة الفساد” في عدة وزارات ودوائر

منذ ساعتين

200 مليون دولار من البنك الدولي لدعم قطاع الصحة بالأردن

منذ ساعتين

المعونة الوطنية: قبول الطلب الالكتروني للدعم التكميلي لا يعني الاستفادة من الخدمات

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock