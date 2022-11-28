الصفدي يلتقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

التقى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار المجلس اليوم الاثنين مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد العليمي.

وأكد الصفدي أننا في الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حريصون على دعم الأشقاء في اليمن، مشيراً إلى دعم الأردن لكل خطوة تعزز من وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

وقال إننا نقف إلى جانب الأشقاء ونساند الحكومة الشرعية في اليمن، بما يحقق مساعيهم بعودة الأمن والاستقرار وضمان وحدة البلاد.

وأكد الصفدي أهمية الحل السياسي في اليمن وتجنيب الأشقاء المزيد من الولايات والاقتتال، معبراً عن الرفض الأردني التام للتدخل في شؤون اليمن الداخلية، ودعم المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالوضع في اليمن.

من جهته ثمن العليمي دور الأردن بقيادة جلالة الملك في الدعم الدائم لليمن والوقوف إلى جانب شعبه، لافتاً إلى أن بلاده أحوج ما تكون إلى التضامن العربي الذي يساندها في مواجهة الميليشيات التي تنتهك الأرض والإنسان والموارد اليمنية خدمة لأجندات خارجية.

وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس مجلس النواب د. أحمد الخلايلة، ومساعدا الرئيس النائبان ذياب المساعيد و د. وائل رزوق والسفير اليمني لدى الأردن علي أحمد العمراني.