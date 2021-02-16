الصفدي يلتقي سفراء دول الاتحاد الأوروبي في المملكة

عمّان-الغد- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في المملكة.

وأكد الصفدي خلال اللقاء أهمية الشراكة الأردنية مع الاتحاد الأوروبي ودوله وما توفره من تعاون في مختلف المجالات وتشاور وتنسيق ضروريان إزاء التحديات الإقليمية وجهود تجاوزها.

ووضع الصفدي السفراء في صورة الإصلاحات الاقتصادي والسياسية التي تقوم بها المملكة ضرورة وطنية أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أولويتها ومركزيتها في جهود الأردن وبرامجه في مواجهة التحديات وإيجاد الفرص التي تخدم الأردن ومصالح شعبنا.

وأطلع الصفدي سفراء دول الاتحاد الأوروبي على البرامج الحكومية الحالية والتي يتم العمل عليها من أجل ضمان استمرار الزخم في برنامج الإصلاح الاقتصادي وتدعيم النتائج الإيجابية المتأتية منه، إضافة إلى برامجها لتحقيق التطوير والإصلاح السياسي تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك.

كما وضع الصفدي السفراء في صورة الجهود التي تقوم بها المملكة وبالتنسيق مع الأشقاء العرب من أجل بلورة تحركات فاعلة لحل الأزمات الإقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية.

وأكد حرص المملكة على استمرار التنسيق والتشاور مع الشركاء الأوروبيين في جهود إيجاد آفاق حقيقية لتجاوز التحديات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار، وتطلع الأردن إلى التنسيق والعمل بفاعلية مع الإدارة الأمريكية الجديدة من أجل تحقيق التقدم في هذه الجهود.