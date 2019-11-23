الصفدي يلتقي عددا من المسؤولين المشاركين بمنتدى حوار المنامة

المنامة – أجرى وزير الخارحية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي على هامش منتدى حوار المنامة اليوم السبت، محادثات حول العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية مع عدد من المسؤولين المشاركين في المنتدى الذي ينعقد في نسخته الخامسة عشرة بشراكة بين مملكة البحرين والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. وعقد الصفدي مباحثات مع وزير الدفاع الياباني تارو كونو تناولت التعاون في إطار اجتماعات العقبة وأهمية ما تشهده العلاقات الأردنية اليابانية من تطور مستمر في جميع المجالات. كما بحث الوزيران المستجدات الإقليمية وفِي مقدمتها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية وجهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية. وأكد الصفدي وكونو الحرص على زيادة التعاون في جميع المجالات. كما التقى الصفدي وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية كيسوكي سوزوكي، واستعرض معه خطوات تعزيز التعاون بين المملكة واليابان. وثمن الصفدي خلال لقاء مع وفد من مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، ضم كلاً من السيناتور كريستوفر ميرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية، والنائب جو ويلسون كبير أعضاء الكتلة الجمهورية في اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والنائب تد دويتش رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة. وبحث الصفدي وأعضاء الوفد العلاقات الثنائية وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين والمستجدات الإقليمية. وركزت المحادثات التي أجراها الصفدي مع نائب وزير الدفاع الأميركي لشؤون السياسات جون رود والمساعد الخاص للرئيس الأميركي ومساعد مستشار الأمن الوطني الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتورة فيكتوريا كوتس في لقاءين منفصلين، على سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي والتطورات في جهود حل الأزمة السورية والحرب على الإرهاب. والتقى الصفدي أمين عام مجلس الوزراء ومستشار الأمن القومي البريطاني مارك سيدويل في اجتماع ركز على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وجرى خلال الاجتماع الذي حضره نائب وزير الدفاع البريطاني الادميرال تيم فريسر، بحث التعاون الدفاعي بين البلدين والتطورات في العملية السلمية وجهود حل الأزمات الإقليمية والحرب على الإرهاب. وعقد الصفدي اجتماعاً مع وزير الدولة للشؤون الخارجية في ألمانيا نيلس أنين، وبحث معه مسيرة تعزيز التعاون بين المملكة وألمانيا اقتصادياً ودفاعياً. واستعرض الصفدي والوزير الألماني خلال الاجتماع الذي تم بحضور وزير الدولة في وزارة الدفاع توماس سيلبرون، التطورات في جهود حل الأزمة السورية، خصوصا اجتماعات اللجنة الدستورية التي أكدا أهمية نجاحها.-(بترا)