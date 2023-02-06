الصفدي يلتقي مجلس الأعمال العراقي ويؤكد أهمية إزالة العقبات الاستثمارية

أكد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، ضرورة بذل كل الجهود لتعزيز العمل المشترك بين الأردن والعراق، كواحدة من الأهداف التي تترجم نتائج القمم الثلاثية الأردنية العراقية المصرية، والمؤتمر الثاني “بغداد للتعاون والشراكة”، وجميعها حظيت باهتمام ودعم مستمر من جلالة الملك عبد الله الثاني.

جاء ذلك لدى حضوره، اليوم الاثنين، جانباً من اجتماع اللجنة التنسيقية الخاصة بمتابعة تنفيذ نتائج زيارة الوفد البرلماني إلى بغداد، بحضور رئيس اللجنة التنسيقية، النائب الدكتور خير أبو صعيليك، ورئيس مجلس الأعمال العراقي، الدكتور ماجد الساعدي، وأعضاء المجلس.

وقال الصفدي إن مجلس النواب حريص على تذليل جميع العقبات أمام ملف الاستثمار المتبادل، وتقديم كل أوجه الدعم لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، مؤكداً أهمية ترجمة العلاقات الأخوية على أرض الواقع، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وشدد على أهمية دور القطاع الخاص في مشاريع الشراكة الأردنية العراقية، مؤكداً ضرورة دعم المستثمرين العراقيين في الأردن وإزالة جميع العراقيل التي تواجههم.

من جهته، أكد أبو صعيليك حرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على أمن واستقرار العراق، ودعم العملية السياسة فيه، والبناء على مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة (2).

وأشاد بالدور الذي يقوم به مجلس الأعمال العراقي على صعيد ملف الاستثمار وإيجاد الوسائل التي تعمل على تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الأردن والعراق، مشيراً إلى أنه رصد بعض المعيقات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين، مؤكدا أن العمل جار على تذليلها.

بدوره، أكد الساعدي حرص مجلس الأعمال العراقي على إدامة التنسيق والتعاون المشترك لتذليل جميع العقبات التي تواجه الاستثمار في كلا البلدين، مشيرا إلى أن مجلس الأعمال العراقي سيشارك في الوفد الأردني المتوجه إلى بغداد وسيقوم بإبراز الميزات الإيجابية والفرص الاستثمارية في الأردن.

وحضر الاجتماع النواب: المهندس هيثم زيادين، والمهندس يزن شديفات، والمحامية دينا البشير، واندريه حواري، والدكتور عبد الرحيم المعايعة، وأعضاء مجلس الأعمال: الدكتور سعد ناجي، ونزار اوجي، والدكتور أسامة القريشي، ومكي الفائز، وعبير النائب.

