الصفدي يلتقي مدير برنامج الغذاء العالمي

عمان – استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، مدير برنامج الغذاء العالمي السيد ديفيد بيزلي، في لقاء ركز على سبل تعزيز التعاون المستمر بين المملكة وبرنامج الغذاء العالمي.

وثمن الصفدي فاعلية التعاون بين المملكة والبرنامج في عديد مجالات، خصوصاً التعاون لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المضيفة. وشدد الصفدي على أهمية التعاون في إيجاد الظروف الإنسانية والحياتية في سوريا لتشجيع عودة اللاجئين الطوعية إلى وطنهم عبر برامج ومشاريع لتثبيت الاستقرار تطوّر بالتعاون بين الأمم المتحدة وجميع الأطراف السورية، وخصوصاً في الجنوب السوري. إلى ذلك، ثمن بيزلي الدور الكبير الذي تقوم به المملكة في استضافة اللاجئين السوريين وتأمين متطلبات العيش الكريم لهم. واتفق الصفدي وبيزلي على استمرار العمل على زيادة التعاون وتنسيق الجهود في معالجة ملف اللاجئين. ويضطلع برنامج الغذاء العالمي بعديد برامج في المملكة تستهدف دعم اللاجئين، والمجتمعات المستضيفة لهم، في إطار خطة استجابة المملكة للأزمة السورية. وينفذ برنامج الغذاء العالمي برامجه في إطار الشراكة الثنائية القائمة بين المملكة والبرنامج، مستنداً على خطته الاستراتيجية المتعلقة بالمملكة للأعوام 2020-2022 التي اعتمدت في تشرين الثاني 2019، والتي تُخصص ما قيمته 700 مليون دولار للسنوات الثلاث، دعماً لجهود المملكة في تحمل أعباء اللجوء السوري، وتمكين المجتمعات المستضيفة، وتعزيز استجابة المملكة للأزمات وبناء القدرات، اضافة لتمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعمل برنامج الأغذية العالمي في المملكة منذ العام 1964 وذلك بعد تأسيسه بثلاثة أعوام.(بترا)