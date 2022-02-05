الصفدي يلتقي مسؤولتين أميركيتين

عمان- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم السبت في مقر الوزارة، مُساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة يائيل ليمبرت، والمُساعدة الخاصة للرئيس الأميركي وكبيرة مدراء شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي السفيرة باربارا ليف.

وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأميركية، ومذكرة التفاهم الجديدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي تُؤطر الدعم الأميركي للمملكة لتحل محل المذكرة الحالية التي ينتهي العمل بها نهاية شهر أيلول المقبل.

وثمّن الصفدي الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة، وأهميته في مساعدة الأردن لرفد العملية التنموية ومواجهة التحديات الاقتصادية وتبعات اللجوء. وأكّد الوفد الأميركي عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، واستمرار دعم الولايات المتحدة الأميركية للمملكة، مُثمناً جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستعرض الجانبان التطورات في المنطقة والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل. -(بترا)