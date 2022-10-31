الصفدي يلتقي نظيره الصومالي

التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة أبشر عمر جامع، على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الحادية والثلاثين.

وجرى خلال اللقاء متابعة مخرجات لقاء القمة بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، والتي عقدت في أيلول الماضي في نيويورك.

وأكد الوزيران العمل على تطوير العلاقات الثنائية خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب وفي سياق عملية العقبة التي أطلقها جلالة الملك منبراً لبلورة استراتيجية منهجية شاملة في مكافحة الإرهاب، وأكد الصفدي دعم الأردن لاستقرار الصومال ووقوفه إلى جانبه في مواجهة التحديات خصوصاً تحدي الإرهاب الذي يشكل عدواً مشتركاً.

وجدد الصفدي تعازي المملكة للصومال الشقيق بضحايا الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا مبنى وزارة التربية والتعليم العالي، وفندقاً جنوب الصومال، مؤخراً، والذي ذهب ضحيتهما عددٌ كبيرٌ من الضحايا الأبرياء.

من جانبه ثمّن وزير الخارجية الصومالي جامع مواقف المملكة الداعمة للصومال واستقراره، وأكد حرص بلاده تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتثمينها دور الأردن الفاعل في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

إلى ذلك التقى الصفدي عدداً من نظرائه وزراء الخارجية المشاركين في أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الحادية والثلاثين، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية، وعديد قضايا إقليمية، وضرورة تفعيل العمل العربي المشترك.