الصفدي يلتقي نظيره المصري في القاهرة

القاهرة – بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائهما في القاهرة اليوم، سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التي تسير نحو آفاق أوسع من التعاون والتنسيق إزاء جميع القضايا الإقليمية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واكد الوزيران خلال لقائهما قبيل الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب في إطار مسيرة التشاور المستمرة بين البلدين الشقيقين المضي في اتخاذ الخطوات العملية الملموسة لزيادة التعاون في جميع المجالات.

واستعرض الصفدي وشكري التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وخصوصاً تبعات القرار الأمريكي الذي اعتبر ان الاستيطان لا يخالف القانون الدولي.

وأكد الصفدي أن لاشرعية المستوطنات حقيقة يجمع عليها المجتمع الدولي وإجراء أحادي مرفوض مدان يقوض حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل. وحذر من خطورة تداعيات القرار الأميركي على كل جهود حل الصراع وتحقيق السلام.

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول الازمات في ليبيا واليمن وسوريا، وآليات تفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تهدد الامن والاستقرار الإقليميين.

وأكدا استمرار العمل المشترك في مواجهة هذه التحديات وخدمة القضايا العربية.-بترا