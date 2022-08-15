الصفدي يلتقي وزير الخارجية البحريني غدا 

يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي غدا الثلاثاء نظيره البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

ويبحث الوزيران في لقاء ثنائي سُبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات قيادتيّ المملكتين الشقيقتين، وبما يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية، واستمرار العمل على تطوير التعاون وتعزيز التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية خدمةً لمصالح المملكتين الشقيقتين والمصالح العربية.

كما يتناول اللقاء، التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية.