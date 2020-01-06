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الصفدي يلتقي وزيرة الخارجية السودانية

منذ 16 دقيقة

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الرياض– التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم وزيرة الخارجية في جمهورية السودان الشقيقة أسماء محمد عبدالله وبحث معها آفاق تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأكد الوزيران الحرص على زيادة التعاون عبر خطوات عملية سيبحث الوزيران تفاصيلها خلال لقاء قادم في الخرطوم.

واتفق الصفدي ووزيرة الخارجية السودانية على وجود آفاق رحبة لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري والبناء على ما يجمع البلدين من علاقات تاريخية قوية.

وشدد الصفدي على وقوف المملكة إلى جانب السودان في مسيرة التحول الديمقراطي والبناء.

وثمنت عبدالله مواقف الأردن الداعمة للسودان وهو يولج مرحلة جديدة سمتها التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي.

واستعرض الوزيران التطورات في المنطقة وأكدا أهمية العمل الجمعي لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

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