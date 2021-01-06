الصفدي يلتقي وزيرة الخارجية السويدية

عمّان-الغد- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وزيرة خارجية السويد آن ليندا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الثالث لمبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار الذي عقد اليوم في مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. وجرى خلال اللقاء بحث سبل الإرتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

واستعرض الوزيران المستجدات الإقليمية وجهود حل الصراعات من خلال إطلاق جهود دولية فاعلة تستهدف حل الصراعات وفق المرجعيات الدولية المعتمدة لتحقيق السلام والاستقرار وتلبية طموحات شعوب المنطقة في النمو والازدهار.

واستعرض الوزيران الجهود الحالية لعقد مؤتمر دولي هذا العام لحشد الدعم المالي اللازم لسد العجز المالي الذي تواجهه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وأكد ا على استمرار التشاور مع الشركاء الدوليين حول سبل توفير الدعم السياسي والمالي المستدام للأونروا وفق آليات تمويل مالي طويلة الأمد لتمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين بكفاءة وفق تكليفها الأممي.

وثمن الصفدي الدور المركزي الذي تقوم به السويد في دعم الأونروا، وشكر وزيرة الخارجية السويدية على شراكتها الفاعلة والأساسية.

واتفق الوزيران على استمرار العمل على تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات والتنسيق وتبادل وجهات النظر حول التطورات والقضايا الإقليمية.