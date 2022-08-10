الصفدي يلتقي وزير التنمية الدولية الكندي

استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، وزير التنمية الدولية الكندي هارجيت ساجان.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص توسعة التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين في مجالات عديدة تشمل الزراعة والمياه والطاقة والتجارة، والإفادة من الكفاءات الأردنية في سوق العمل الكندي.

وأكد الصفدي وساجان نجاعة قنوات التنسيق في المجالات التنموية والحرص على تطوير علاقات الصداقة القوية بين الأردن وكندا.

وثمّن الصفدي جهود كندا في رفد العملية التنموية في الأردن، وفي مساعدة الأردن على مواجهة التحديات الاقتصادية وتبعات الأزمات الإقليمية، وخصوصاً عبء اللجوء. وشكر كندا على دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) التي أكد الصفدي ضرورة استمرار توفير الدعم اللازم لها لتمكينها من القيام بواجباتها وفق تكليفها الأممي.

واستعرض الوزيران عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجهود حل الأزمات في المنطقة.

وأكد الوزير الكندي حرص بلاده على تعميق علاقات التعاون مع المملكة، معرباً عن تثمين بلاده لدور المملكة الرئيس في جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتعود العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وكندا إلى عام 1964، وتنفذ كندا عدداً من المشاريع التنموية في الأردن تشمل مشاريع في مجالات الطاقة والمياه والبيئة والتعليم، وعبر مشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة في الأردن (SEED).

كما وقع البلدان في العام 2012 اتفاقية تجارة حرة سهلت التبادل التجاري الذي وصل في العام 2020 إلى 106.7 مليون دولار أمريكي.