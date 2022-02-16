الصفدي يلتقي وزير خارجية ولاية نبراسكا الأميركية

استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، وزير خارجية ولاية نبراسكا الأميركية، روبرت ايفنين، والوفد الاقتصادي والتجاري المرافق له، بحضور رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي.

وتناول اللقاء سُبل تعزيز علاقات التعاون، وخصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والزراعية والتعليمية. وأكّد الصفدي عُمق ومتانة علاقات الشراكة الاستراتيجية الأردنية-الأميركية، مُثمناً الدعم الذي تقدّمُه الولايات المتحدة للمملكة لرفد العملية التنموية. ووضع الصفدي الوفد في صورة الخطوات التي تتخذها المملكة لتحسين الأداء الاقتصادي، ورفع التنافسية، وتشجيع الاستثمار وإيجاد مساحاتٍ أوسع للقطاع الخاص ودوره. من جهته، أكّد الوفد الأميركي أنّ المملكة شريك استراتيجي للولايات المتحدة الأميركية، وأن ولاية نبراسكا تريد بناء شراكة اقتصادية فاعلة مع المملكة، وتفعيل برامج تعاون في قطاعات متعددة تشمل؛ الزراعة والمياه والتعليم وتبادل الخبرات الفنية وزيادة التعاون على المستوى الأكاديمي وبين الجامعات الأردنية وجامعة نبراسكا.