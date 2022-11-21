الصفدي يلتقي وفدا من بريطانيا

استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، وفد المجموعة البريطانية في الاتحاد البرلماني الدولي، في لقاءٍ بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين وتطوير الشراكة الراسخة التي تجمعهما.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مُقدمّها القضية الفلسطينية، وجهود حلّ الأزمات في المنطقة ومحاربة الإرهاب.

ووضع الصفدي الوفد في صورة الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لحل الأزمات الإقليمية، وتحقيق السلام الشامل والدائم، وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الصفدي عمق العلاقات الاستراتيجية بين المملكتين الصديقتين والحرص على تطويرها.