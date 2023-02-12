الصفدي يلتقي وفدا من عشيرة الطراونة

عمان – الغد- التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أمس وفدا من عشيرة الطراونة، لاطلاعهم على إجراءات وجهود الوزارة المبذولة في سبيل البحث عن الشقيقين المفقودين جراء الزلزال الذي ضرب تركيا أشرف ومهند الطراونة.

وأكد الصفدي للوفد أن الأردن، وبتوجيهات من جلالة الملك، يبذل كل ما في وسعه من أجل تأمين عودة الشقيقين إلى ديارهم سالمين، مشيرا إلى أن فريق قنصلي يتواجد منذ ثلاثة أيام في مدينة أنطاكيا لهذه الغاية.

وبين أن الوفد القنصلي عمد إلى زيارة المستشفيات للبحث عن الشقيقين، بالإضافة إلى موقع البناية التي كانوا يقطنونها ويتوقع تواجدهم تحت أنقاضها، وأن الجهود لن تتوقف لحين الوصول إلى نتيجة عن الشقيقين، الذين “نتمنى أن يعودا إلى أسرهم وهم في كامل الصحة”.

الصفدي، شرح لوفد العشيرة التحديات التي تواجه الحكومة التركية في عمليات البحث والانقاذ جراء حجم الكارثة، وانعكاس ذلك على خيارات الأردن، مؤكدا أن هناك تواصل مستمر مع الخارجية التركية بشأن الشقيقين الطراونة. قائلا “لن نتردد في تعزيز فريق البحث الأردني المتواجد هناك ان استدعت الحاجة”.

كما أبدى الصفدي استعداد الوزارة إلى ارسال من يشاء من أبناء العشيرة للوقوف على الجهود المبذولة في سبيل ضمان عودة “أبنائنا إلى بلدهم”.

من جانبه أكد نايل الطراونة، عم الشقيقين أشرف ومهند، أن “الفريق القنصلي بذل ما في وسعه من جهد للوصول إلى أبنائنا، رغم صعوبات الحركة والتنقل، والمأكل والمسكن، جراء الدمار شبه الشامل الذي تعرضت له المدينة. وأن هذا جهدا يسجل لهم، في ظل الظروف القاسية التي تشهدها تركيا”، مشيرا إلى أن “الأمل ما يزال في العثور على أبنائنا واعادتهم إلينا”.

الطراونة قال “ندرك ونتفهم ما يجري هناك، وحجم العطاء الذي يبذله الفريق القنصلي، ومن خلفه وزارة الخارجية، ونؤمن أيضا بأن ما حدث ما هو إلا قضاء وقدر أكبر من الإمكانيات المتوفرة ليس أردنيا فقط، وإنما تركيا ايضا”.

بدوره طالب العم الثاني للشقيقين محمد الطراونة من وزير الخارجية “تأمين طائرة لإعادة أبنائنا إلى بلدهم”، الأمر الذي أكده الصفدي بقوله “ستكون جاهزة في أي لحظة تتم فيها العثور على الشقيقين”.

وأثناء اللقاء استمع وفد الطراونة عبر تقنية الهاتف لشرح مفصل من الفريق القنصلي المتواجد في أنطاكيا حول ما يجري هناك والجهود المبذولة بشأن البحث عن الشقيقين الطراونة.