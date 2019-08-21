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الصفدي يلتقي وفدا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي

منذ ساعة واحدة

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عمان -الغد- بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم مع وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي بشقيه الشيوخ والنواب العلاقات الأردنية الأميركية وأكد حرص المملكة تطوير الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين.

وثمن الصفدي الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة وأشاد بمواقف الكونغرس المساندة للأردن ومسيرته التنموية.

ووضع الصفدي أعضاء الوفد في صورة السياسات الأردنية إزاء القضايا الإقليمية، وخصوصا القضية الفلسطينية التي أكد أنها القضية المركزية الأولى، والأعباء التي تتحملها المملكة جراء أزمة اللجوء السوري بالإضافة إلى التطورات في الحرب على الإرهاب.

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