الصفدي يلتقي وفدا نيابيا عراقيا

عمان – استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاربعاء، وفداً نيابياً عراقياً برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي.

وبحث الصفدي مع الوفد النيابي العراقي، العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها والتقدم بها إلى آفاق أوسع من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويترجم رؤى قيادتي البلدين.

وأكد الصفدي أهمية البناء على نتائج قمة القادة ضمن آلية التعاون الثلاثي بين المملكة والعراق ومصر التي عقدت خلال شهر حزيران الماضي في بغداد. وأكد الصفدي على موقف المملكة الثابت في الوقوف إلى جانب العراق الشقيق في تثبيت الأمن والاستقرار، وترسيخ النصر الكبير الذي حققه على العصابات الإرهابية، وإسناده في مسيرة إعادة البناء. وشدّد على أن العراق الشقيق هو ركيزة من ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة وله دور كبير في تعزيز أمن واستقرار المنطقة برمتها.

وثمن الوفد النيابي العراقي مواقف المملكة الثابتة التي يقودها ويؤكدها دوما جلالة الملك عبدالله الثاني في إسناد العراق والتعاون والتنسيق المستمرين بين البلدين الشقيقين.

وأكد الوفد العراقي حرص بلادهم تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الأخوية في مختلف المجالات ثنائيا وضمن آلية التعاون الثلاثي وإدامة التشاور والتنسيق حول التحديات بما يخدم المصالح المشتركة.–(بترا)