الصفدي ينقل اعتزاز الملك للقائمين على المستشفى الميداني الأردني في تركيا

نقل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني للقائمين على المستشفى الميداني العسكري الأردني في كهرمان مرعش في تركيا واعتزازه بالدور الإنساني المهم الذي يقومون به لمساندة الأشقاء الأتراك بهذه المحنة التي يمرون بها نتيجة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا.

واطلع الصفدي خلال زيارته المستشفى العسكري الميداني الأردني في منطقة كهرمان مرعش بتركيا، اليوم الخميس، على سير العمل في المستشفى والخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها للأشقاء الأتراك بعد الزلزال.

ويضم المستشفى طاقما طبيا يتكون من 110 اشخاص من أطباء وممرضين ومهن مساندة وكوادر فنية و إدارية، مثلما يضم المستشفى أقسام العيادات الخارجية، وغرف العمليات، والإنعاش، وقسم أشعة، ومختبرا، غرفة عناية مركزة وقسم تعقيم.

واستمع الوزير من مدير المستشفى مستشار جراحه الدماغ والأعصاب المقدم الطبيب رامي القروم، إلى إيجاز حول الدور الذي يقوم به المستشفى في تقديم الخدمات الطبية لمحتاجيها ومساندة الكوادر الطبية التركية التي تتعرض لضغط شديد بسبب الزلزال.

وأعاد الصفدي تأكيد استمرار الأردن بتقديم كل الدعم والمساندة للاشقاء الأتراك في هذه المحنة التي يتعرضون لها مشيرا إلى إن هذا المستشفى جاء ترجمة للتوجيهات الملكية السامية الداعية للوقوف إلى جانب الأشقاء في تركيا وتقديم الخدمات الإنسانية والطبية والعلاجية لهم في هذه الظروف الصعبة.

وشاهدت وكالة الأنباء الاردنية أعدادا كبيرة من المرضى والمصابين يتلقون علاجهم في المستشفى حيث عبر عدد منهم عن تقديرهم للأردن؛ قيادةً وحكومةً وشعباً على هذه اللفتة الإنسانية النبيلة والمساهمة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم.

–(بترا)