الصفدي ينقل رسالة شفوية من الملك إلى الرئيس الأرمني

عمان-الغد- استقبل رئيس جمهورية أرمينيا ارمين سركيسيان الثلاثاء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الذي نقل إليه تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني ورسالة شفهية تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبعث الرئيس سركيسيان تحياته إلى جلالة الملك وتطلعه إلى استقبال جلالته في أرمينيا.

وأكد الرئيس الأرمني حرص بلاده على تعزيز التعاون مع المملكة في المجالات المختلفة وثمن دور جلالة الملك الرئيس في تكريس ثقافة السلام واحترام الآخر والحوار بين أتباع الديانات السماوية وتعزيز جسور التواصل بين الحضارات.

واستعرض اللقاء نتائج المحادثات التي أجراها الصفدي مع رئيس الوزراء نيكول باشينيان ووزير الخارجية زوهراب مناتساكانيان والتي خلصت إلى بلورة خريطة طريق لتعزيز التعاون في عديد قطاعات اقتصادية، خصوصا السياحة والزراعة والأدوية وتكنولوجيا المعلومات.

كما جرى خلال اللقاء التأكيد على الروابط الثقافية بين البلدين والاهتمام المشترك بتعزيزها.

وكان الصفدي التقى رئيس البرلمان الأرمني ارارات ميرزويان وبحث معه الخطوات التي يقوم بها البلدان لزيادة التعاون بينهما.

وأكد ميرزويان على اهتمام بلاده بمأسسة العلاقات البرلمانية مع المملكة وأشار إلى التواصل بينه وبين رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطروانة بهدف تطوير تفعيل العلاقات وتطوير التواصل عبر لجان الصداقة البرلمانية.

وشدد الصفدي على أهمية دور البرلمانين في تعزيز العلاقات وبناء جسور التعاون الذي ينعكس إيجابا على البلدين ومصالحهما.