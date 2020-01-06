الصفدي ينقل رسالة من الملك إلى خادم الحرمين

الرياض- نقل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أخيه جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتأكيد جلالته أن المملكة تقف صفًا واحدًا إلى جانب الأشقاء في مواجهة التحديات، خلال استقبال خادم الحرمين وزراء خارجية الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. وحمّل خادم الحرمين وزير الخارجية تحياته إلى جلالة الملك عبدالله الثاني.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبارك خادم الحرمين الشريفين تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والتوقيع على ميثاق المجلس الذي تم في الرياض اليوم.