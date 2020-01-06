آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الصفدي ينقل رسالة من الملك إلى خادم الحرمين

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الرياض- نقل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أخيه جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتأكيد جلالته أن المملكة تقف صفًا واحدًا إلى جانب الأشقاء في مواجهة التحديات، خلال استقبال خادم الحرمين وزراء خارجية الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن. وحمّل خادم الحرمين وزير الخارجية تحياته إلى جلالة الملك عبدالله الثاني. 

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبارك خادم الحرمين الشريفين تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والتوقيع على ميثاق المجلس الذي تم في الرياض اليوم.

مقالات ذات صلة

الصفدي يلتقي وزيرة الخارجية السودانية

منذ 16 دقيقة

إحالة “أوتو بارك” إربد إلى النيابة العامة

منذ 26 دقيقة
الملكية

الملكية تستأنف رحلاتها بين عمان وبغداد

منذ 33 دقيقة

“المركزي” يؤكد سلامة أوضاع البنوك اللبنانية العاملة في الأردن

منذ 37 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock