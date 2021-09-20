“الصليب الأحمر” يبدأ تدريب كوادر مستشفيات الصحة الأسبوع المقبل

عمان- الغد- بحث وزير الصحة الدكتور فراس الهواري مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر سبل التعاون بين وزارة الصحة واللجنة الدولية في مجالات التدريب والتعليم المستمر للكوادر الصحية العاملة في المستشفيات الحكومية.

جاء ذلك لدى استقبال الهواري اليوم لرئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن، سارة أفريلود، ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن المغادرة، ساندرا تيتامنتي بالإضافة لمنسق قسم الصحة في اللجنة الدولية، الدكتور كاسبار طاشجيان.

واستعرض وزير الصحة خلال اللقاء أبرز خطط الوزارة لجهة تدريب الكوادر الصحية في المستشفيات الحكومية، حيث أكد أنّ الوزارة بصدد افتتاح مركز للتدريب على برامج دعم الحياة المعتمدة من جمعية القلب الامريكية الأسبوع المقبل.

وأضاف انّ هذا المركز سيكون اول مركز متخصص لتدريب و تأهيل الكوادر الصحية العاملة في وزارة الصحة، حيث سيتم تدريب جميع الكوادر الصحية على برامج دعم الحياة وذلك وفقا لأحدث المعايير العالمية و حسب تعليمات جمعية القلب الامريكية للعام٢٠٢٠

وأوضح الهواري أنّ هذه البرامج ستزود الكوادر الصحية بالمهارات اللازمه لتقديم الرعاية الطبية للحالات الوعائية الطارئة مما يسهم في رفع فرص النجاه ،

ولفت إلى أنه سيتم تدريب الكوادر الصحية من قبل مدربين معتمدين من الجمعية و سيخضع جميع المشاركين لاختبارات عملية و نظرية للتاكد من اتقانهم للمهارات المقدمة مما يسهم في رفع كفاءة الرعاية المقدمة من الكوادر الطبية .

وضمن سياق الإهتمام بتدريب الكوادر الصحية اتفقت الوزارة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على ايجاد مركز للتدريب والتعليم في وزارة الصحة بدعم مباشر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يُعنى بالتدريب على الاسعاف والطوارئ، بالإضافة إلى تدريب الكوادر حول الوقاية من العنف ضد كوادر الصحة وغيرها من الدورات التدريبية في مرافق الرعاية الصحية.

وسيتم إطلاق عملية التدريب المتعلقة بجانب التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحسب ما جرى الاتفاق عليه خلال اللقاء قبل نهاية العام الحالي، حيث سيتم تصميم نوعين من البرامج التدريبية أحدهما لمدة 5 أيام للكوادر الصحية والثاني لمدة يومين لتدريب المدربين (TOT) لضمان استمراية عملية التدريب من خلال تأهيل المدربين.

وستبدأ عملية تدريب الكوادر الصحية في مرحلتها الأولى، بحسب الهواري، في مستشفى الاسعاف والطوارئ في مستشفيات البشير وستصل إلى 34 مستشفى حكومي موزعين على كافة محافظات المملكة، وسيتم تدريب هذه الكوادر وتطوير مهاراتهم في مجال رعاية الطوارئ الأساسية.

كما وقدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تبرعاً عينياً لمستشفى الكرك الحكومي تمثل ببعض المعدات الطبية وبقيمة بلغت 34 ألف دينار.

وتشمل هذه المعدات على سبيل الذكر لا الحصر؛ معدات مراقبة المريض، وأسرّة ترولّي، وآلات تخطيط القلب وغيرها.

كما جرى الاتفاق ايضا خلال الاجتماع على قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدعم وزارة الصحة في حملتها الوطنية للتطعيم ضد فايروس كورونا من خلال توفير الدعم اللوجيستي الذي يشمل معدات التطعيم ووسائل نقل فرق التطعيم المتنقلة (Mobile Teams).

من جانبه، قال الدكتور كاسبار طاشجيان: “نؤمن في اللجنة الدولية بأهمية بناء جسور التعاون بيننا وبين المؤسسات الحكومية، ولذلك، تضمن اجتماع اليوم تعريف وزارة الصحة برئيسة بعثة اللجنة الدولية لللصليب الأحمر في الأردن الجديدة، سارة أفريلود. كما تمحور الاجتماع حول ثلاث نقاط رئيسية تمثلت في مناقشة التعاون في ملف التطعيم ضد فايروس كورونا والوضع الصحي في أماكن الاحتجاز في الأردن، والاستعداد للطوارئ في المرافق التابعة لوزارة الصحة.”

وقد أكّد الدكتور طاشجيان على استعداد اللجنة الدولية الكامل لدعم وزارة الصحة لوجستيًا فيما يتعلق بحملة التطعيم ضد فايروس كورونا في محافظات الشمال والجنوب، مضيفًا أن اللجنة الدولية، وفي إطار تعاونها مع وزارة الصحة ستقوم بتقديم تدريب مخصص لموظفي وزارة الصحة للسيطرة على التوتر وللتعامل مواقف العنف.

وختم قائلاً: “نؤكد على دعمنا الكامل لوزارة الصحة في مساعيها نحو تحسين بيئة عمل موظفي القطاع الصحي وزيادة الوعي فيما يخص التعامل معهم، كما ستواظب اللجنة الدولية على استكشاف سبل التعاون الأخرى مع وزارة الصحة في مختلف المجالات.”