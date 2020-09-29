الصمادي تطور نفسها لشق طريقها باعتمادها مشروعا مدرا للدخل

عمان-الغد- تركت يُسرا الصمادي مقاعد الدراسة في الصف العاشر وتزوّجت مباشرة في السادسة عشرة، وهي الآن أُم لسبع بنات وثلاثة أولاد، زوجها متزوج بامرأة أخرى ولديه أسرة ثانية مكونة من خمسة أولاد وابنتين، مما جعله غير قادر على إعالة عائلته الأولى وأبنائه كما يجب، لذا اضطرت يسرا أن تعمل من المنزل كي تستطيع إعانة عائلتها وتربية أولادها.

عانت الكثير في حياتها ففي عائلتها تجد قصص مختلفة من المرض والعوز، تحدثنا يسرا عن عائلتها فتقول: “لدي أربع بنات متزوجات واثنتان تدرسان في الجامعة، وابنة جامعية درست الرياضيات ولكنها كانت تعاني في صغرها من الروماتيزم وهي الآن تعاني من مرض السكري، أما الأبناء فكبيرهم يعمل مدرسا في منطقة ناعور في عمان ويسكن هناك، والأوسط أصابه مرض في طفولته وارتفعت حرارته مما أدى إلى تلف بعض خلايا الدماغ فهو الآن يقوم برعي الأغنام ويرافقها خلال النهار، أما أصغرهم فما يزال على مقاعد الدراسة وهو الآن في الصف الثامن”.

تعمل يسرا عملا شاقا في إنتاج مشتقات الألبان وتقول موضحة: “بدأت بخمسة رؤوس من الغنم منذ عشرين عاما وكان حلب الأغنام وصناعة مشتقاتها عملا مضنيا فقد كنت بعد غلي الحليب، أصنع منه لبن الماعز والزبدة البلدية والسمّن والجميد ولبن الرايب والشنينة، كثير من أهالي المنطقة كانوا يعملون بهذه المهنة إلا أنها كانت متعبة جداً بالنسبة لهم ولم يستطيعوا الصبر عليها، ففقدوا العزيمة وتخلوا عن هذه المهنة وتوجهوا لِمهن أخرى، كان انتاجي متميزاً منذ البداية ولدي العديد من الزبائن يحجزون منتجاتي قبل أن أنتهي من العمل، وعندما تجهَز المنتجات تكون قد بيعت بالكامل للزبائن الذين إعتادوا عليها ويرغبون بها لجودتها ونظافتها، ورغم أنه شيء إيجابي وأتمنى استمراره إلا أنه أضاف علي أعباء جديدة تتطلب مني زيادة الكمية مما يحتاج إلى قوة وثابرة بالإضافة إلى زيادة رؤوس الأغنام وشراء معدات أكبر، استطعت من أرباح البيع أن أزيد عدد الأغنام على مدار العشرين سنة السابقة فقد أصبح لدي اليوم 60 رأساً من الغنم والماعز” .

سَمِعَت يُسرا عن مشروع مدد الذي يُديره مركز تطوير الأعمالBDC عن طريق جمعيّة الخشيبة في محافظة جرش، وكان التحاقها بالمشروع بهدف تعزيز أساليب التسويق لديها وتطوير أساليب العمل، وكان لمشروع مدد أثر كبير عليها تقول يسرا: “استفدت كثيراً من مشروع مدد فقد طور مهاراتي الشخصية والعملية وساعدني في حساب الأرباح والكميات بالشكل الصحيح، كما تعلمت أساليب تسويقية جديدة وأضاف مدد لشخصيتي إرادة قوية وعزيمة، وأعطاني أمل بتطوير مشروعي وترخيصه من الجهات المعنية، وتوسعته من خلال إضافة معدات أكبر لزيادة الإنتاج، مثل الثلاجة والخضاضة ومكبس الأجبان، وأثق أن كمية الإنتاج سوف تزيد بعد التوسعة ولذلك أفكر بتشغيل أيد عاملة خارج نطاق الأسرة من سيدات المجتمع المحلي لمساعدتهن في الاعتماد على أنفسهن وتطوير مهاراتهن من أجل تحقيق دخل كاف لأسرهن وعدم الحاجة لأحد”.

ضمن مشروع “تعزيز الوصول الى الحماية والمشاركة والخدمات للنساء اللاجئات والمجتمعات المضيفة في الأردن”. وهذا المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية “صندوق مدد”، وبتنفيذ الإئتلاف الذي تقوده المبادرة النسوية الأورومتوسطيةEFI.-