“الصناعة”: الحكومة تضبط أسعار الخضار بكافة حلقات التسويق

طارق الدعجة

عمان- قال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، إن الوزارة ضبطت أسعار بيع أصناف رئيسية من الخضار في كافة حلقات التسويق.

واوضح البرماوي في تصريح ل”الغد” أن الوزارة قامت بوضع سقوف سعرية لاصناف من الخضار عند تجار الجملة والتجزئية لضمان توفيرها للمواطنين باسعار مقبولة.

وبين البرماوي أن قرار وضع السقوف السعرية لاسعار الخضار بالجملة امس جاء بعد أن وجدت الوزارة إن الخلل و الارتفاع الحاصل بالأسعار كان بالدرجه الاولى من تجار الجملة.

واوضح أن السقوف السعرية التي وضعتها الوزارة مسبقاً للخضار عند تجار التجزئة ما تزال مستمرة، مشيراً الى أن هذه الإجراءات ساهمت في معالجة الخلل في جميع حلقات التسويق.

وأكد البرماوي تواصل حملات تكثيف الرقابة ومتابعة الأسواق للتأكد من توفر جميع السلع بأسعار مقبولة.

وقال البرماوي إن الوزارة لا تهدف من خلال الجولات الرقابية إلى إغلاق المحال بقدر ما يتم توعيتها بضرورة توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة. مجددا التأكيد على توفر مخزون استراتيجي من مختلف المواد التموينية ويتجاوز الحدود الآمنة من كل سلعة.

وكانت الوزارة حددت امس سقوف سعرية لسعر الجملة للخضار وفقا للتالي بالكيلو: البطاطا 35 قرشا ، البندورة 30 قرشا ،الخيار 40 قرشا، الكوسا 55 قرشا، الباذنجان العجمي 30 قرشا، البصل الناشف40 قرشا .

كما حددت الاسبوع الماضي سقوف سعرية لسعر الخضار بالتجزئة بحيث يباع سعر كيلو البطاطا 45 قرشا وسعر كيلو البندورة 40 قرشا والخيار 50قرشا والكوسا 65قرشا والباذنجان العجمي 40 قرشا والبصل الناشف 50 قرشا.

كما حددت سعر بيع الكيلو غرام من الدجاج الطازج دينارين ، ودجاج النتافات سعر الكيلو غرام 1.40 دينار والدجاج المجمد 1.70 دينار.