الصناعة: العروض الوهمية مخالفة للقانون

أكدت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الأحد، على متابعتها للعروض والتنزيلات “الوهمية” من مختلف المتاجر في الأردن، وخاصة خلال مواسم التنزيلات، مثل “الجمعة البيضاء”.

الناطق باسم الوزارة ينال برماوي، قال في تصريحات له، إن هناك من يقوم بمحاولة تنزيـلات أو تقديم عروض وهمية في السوق المحلي، مؤكداً على أن هذا الأمر مخالف للقانون ويتم التعامل في هذا السياق في ظل الأنظمة والقوانين، وفق إذاعة الأمن العام.

وأكد برماوي، أن الدور الرقابي للوزارة يعنى بمراقبة الأسواق والتحقق من مدى صحة العروض خاصة التي تعلن عنها المولات والمراكز التجارية الكبرى ومدى توفر السلعة أو الخدمات من خلال مراقبي الأسواق في كافة مناطق المملكة.

وأوضح أن أي تاجر أو محل تجاري، يستطيع أن يعلن عن أي تخفيضات أو تنزيلات في أي موعد، ولكن عليه الالتزام بالقوانين والأنظمة في ذات الشأن.