الصناعة المحلية: جودة تفتك بها البيروقراطية والضرائب (ملف)

محافظات- رغم أن الصناعات المحلية يصل حجم صادراتها إلى أكثر من 5344 مليون دينار أردني، وتورد للخزينة أكثر من مليار دينار ضرائب سنويا، إلا أن هذه الصناعات التي تلقى رواجا في الخارج بسبب جودتها وانخفاض أسعارها، ما تزال تواجه معيقات بيروقراطية وارتفاعا في الضرائب، ما يضعفها ويجعل الكثير منها غير قادر على الاستمرار في مواجهة هذه الضغوط، والتفكير بالخروج من السوق.

وتظهر إحصاءات غرفة صناعة عمّان أنّ المصانع الأردنيّة تشغّل 225 ألف عامل وعاملة يعيلون أكثر من مليون فرد، وتسهم بربع الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل 90 % من إجمالي الصادرات الوطنيّة، وتصل منتجاتها إلى أكثر من 125 دولة في العالم.

وتواجه الصناعات الوطنية عددا من التحديات التي تحدّ من تطورها وتنافسيتها في السوق المحلي وأسواق التصدير، مثل طول إجراءات التصدير وتعدد الجهات المشرفة عليها وارتفاع كلف الإنتاج وأسعار الطاقة، وتعقيدات الحصول على التسهيلات المالية، والظروف السياسية والأمنية، التي تشهدها دول المنطقة، والتي انعكست سلباً على قيمة الصادرات الأردنية.

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